哈里斯：準備好與特朗普電視辯論

圖：哈里斯與特朗普民調支持率（大公報） 中評社北京7月27日電／據大公報消息，美國副總統哈里斯25日稱，她已做好同共和黨總統候選人、前總統特朗普辯論的準備，並批評特朗普想要變卦。特朗普競選團隊稱，民主黨尚未正式提名哈里斯為總統候選人，此時安排特朗普與哈里斯辯論不合適。美國前總統奧巴馬夫婦26日宣布支持哈里斯競選總統，並發布一段視頻為其背書。最新民調顯示，哈里斯在關鍵搖擺州的支持率已逐漸逼近特朗普。



【大公報訊】美國現總統拜登退選前已與特朗普舉行一場辯論，原定9月10日舉行第二場。哈里斯25日在社交平台X上表示，她已準備好接替拜登參加辯論，但特朗普似乎想反悔。特朗普競選團隊發言人稱：“在民主黨正式確定提名人選前，大選辯論的細節無法敲定。安排（特朗普）與哈里斯辯論是不合適的，因為民主黨人很可能還會改變主意。”哈里斯已獲得大多數民主黨黨代表支持，民主黨全國委員會預計將在8月初以線上投票方式提名總統候選人。



奧巴馬打破沉默支持哈里斯



26日，奧巴馬及其夫人米歇爾正式宣布支持哈里斯參加總統競選。美媒稱，這是民主黨內部各方人士迅速團結在哈里斯周圍的最明顯跡象。奧巴馬夫婦發布了一段他們與哈里斯通話的視頻。視頻中，奧巴馬承諾將全力幫助哈里斯贏得選舉，進入橢圓形辦公室。米歇爾對哈里斯說：“我為你感到驕傲。這（女性出任美國總統）將是歷史性的。”



特朗普搖擺州民調優勢縮小



埃默森學院和《國會山報》25日公布的一項民調顯示，哈里斯在關鍵搖擺州的支持率高於拜登，縮小了與特朗普的差距。根據民調結果，特朗普在亞利桑那州的支持率超過哈里斯5個百分點，但在佐治亞州、密歇根州和賓夕法尼亞州的領先優勢僅有1至2個百分點，在威斯康星州與哈里斯打成平手。《紐約時報》和西恩納學院同日公布的另一項全美民調顯示，在登記選民中，特朗普和哈里斯的支持率分別為48%和46%。

