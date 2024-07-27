中國－東盟外長會在萬象舉行

中評社北京7月27日電／據新華社消息，當地時間7月26日，中國－東盟外長會在老撾萬象舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅同中國東盟關係協調國代表共同主持，東盟各國外長及東盟秘書長與會。



王毅說，今年是和平共處五項原則發表70周年。東盟倡導的“萬隆精神”、“東盟方式”與和平共處五項原則高度契合。上個月我們在北京舉行和平共處五項原則發表70周年紀念大會，習近平主席發表重要講話，強調五項原則今天仍在煥發強大生命力，構建人類命運共同體理念是新形勢下對五項原則最好的傳承和升華。



王毅表示，中國和東盟是守望相助的友好鄰邦，風雨同舟的親密夥伴，更是榮辱與共的命運共同體。近年來，中國－東盟命運共同體建設邁出堅實步伐，取得豐碩成果，惠及雙方20億民眾，有力促進了共同發展。雙方經貿聯繫日益緊密，人文交流迅速復甦，互聯互通走深走實，新生動力不斷湧現。中國共產黨二十屆三中全會圍繞推進中國式現代化，作出進一步全面深化改革的總體部署。中國式現代化將在改革開放中開辟更廣闊、更光明前景，並為世界各國尤其是東盟等周邊國家帶來新的機遇。特別是在新質生產力催化下，中國超大規模市場潛能不斷釋放，經濟保持長期向好，將持續為全球和地區增長提供強大動力。我們願同東盟國家分享中國機遇，支持各國都走出符合本國國情和歷史文化特點的成功現代化之路，攜手推進亞洲現代化進程。



王毅指出，中國東盟對話合作走過33個年頭，邁入成熟穩定期，也成為亞太合作最富有成果和活力的典範，其中有四條重要經驗值得重視：一是堅持親仁善鄰，二是堅持以誠相待，三是堅持共同發展，四是堅持開放包容。中方將繼續堅定支持東盟戰略自主，支持做大做強以東盟為中心的區域合作機制，建設好中國東盟“五大家園”。全力支持老撾履職東盟輪值主席國，願推動中國東盟實現高水平互聯互通，為更為緊密的中國－東盟命運共同體注入新動力。雙方要加快中國－東盟自貿區3.0版談判，推進區域產供鏈融合發展，加快形成具有全球競爭力的新興產業集群。挖掘人工智能等新興產業和金融合作潛力，擴大本幣結算規模。辦好“中國－東盟人文交流年”活動，為更多東盟國家青年赴中國留學創造機會。中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，以實際行動支持東南亞無核武器區建設。



王毅還闡述了中方在南海問題上的原則立場。

