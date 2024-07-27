墨西哥兩大毒梟在美國落網

中評社北京7月27日電／據大公網報導，當地時間25日，全球最大毒梟之一、墨西哥錫那羅亞販毒集團頭目伊斯梅爾.贊巴達在美國得州被捕，與他一同被捕的還有該集團前頭目古茲曼的兒子華金.古茲曼.洛佩茲。他們因向美國輸送大量毒品而面臨多項指控。



兩名美國官員披露，76歲的贊巴達和38歲的洛佩茲乘坐私人飛機抵達美國得州埃爾帕索後被逮捕。這是美國聯邦調查局（FBI）和國土安全調查局（HSI）聯合行動的一部分。美國司法部長加蘭在一份聲明中表示，贊巴達和洛佩茲面臨多項指控，罪名是“領導販毒集團的犯罪活動，包括其致命的芬太尼製造和販運網絡”。美國政府此前懸賞1500萬美元緝拿贊巴達，洛佩茲的懸賞金額為500萬美元。



一名機場工作人員稱，贊巴達和洛佩茲的飛機降落時，聯邦特工已在機場等候。美媒援引知情官員爆料稱，是洛佩茲將贊巴達“騙”上飛機。有消息稱，洛佩茲將父親古茲曼被捕一事歸咎於贊巴達，因此“背叛”贊巴達向美國政府自首。



贊巴達與“矮子”古茲曼共同創立了錫那羅亞販毒集團，該集團向全球50多個國家販毒，也是向美國輸送芬太尼的最大供應商。古茲曼於2017年被引渡至美國，目前正在最高安全級別的監獄服無期徒刑。