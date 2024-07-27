多啦A夢主題高鐵　今起啟航

中評社北京7月27日電／據大公報消息，多啦A夢在港持續掀起熱浪，鄭晴近日看過幾次展覽，重溫童年回憶。市民如果想再進一步體驗，除了幻想走進時光機的隧道，還可以走進高鐵隧道。港鐵昨日宣布，繼輕鐵、東鐵線以及機場快線後，壓軸推出首列粵港跨境高鐵《100%多啦A夢＆FRIENDS》主題列車，由今日至8月18日期間，在指定日子與班次，接載旅客由香港西九龍站往來廣州南、深圳北站及福田站。



贈送座位頭枕布 派完即止



由港鐵動感號變身而成的高鐵《100%多啦A夢＆FRIENDS》主題列車，集合超過50個特別造型布置，齊齊列隊於車外及遍布於列車內不同位置。在個別指定日子及班次，由西九龍站出發的主題列車更增設了多啦A夢座位頭枕布，乘客可在西九龍站B3層入閘登車時，每人領取一塊，派完即止。西九龍站內並放置3款多啦A夢電影版1：1角色造型雕塑，供乘客打卡。



港鐵數據顯示，高鐵香港段去年全年乘客量超過2000萬人次，今年首6個月已超過1200萬人次，當中約一半為內地旅客，比例較其他口岸高。港鐵公司過境鐵路總管王家明說，期望跨境主題列車為高鐵旅客帶來更多歡樂，帶動旅客趁暑假來港，推動香港旅遊業持續發展。



鄭晴提提你，主題列車班次或因應車務調動而有所調整，或於非指定日子及班次運行，高鐵將不作另行通知。