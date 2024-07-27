動漫節吸四方來客　Cosplay靚女搶風頭

中評社北京7月27日電／據大公報消息，一年一度的香港動漫電玩節昨日（26日）開鑼，不少動漫迷甚至通宵排隊等候，在開場後便迫不及待衝入會場，趕到目標攤位排隊購買心頭好，多個攤位出現“打蛇餅”現象。有參展商對於今年動漫節的銷售情況感到樂觀，有信心今年銷售額將比去年增加約20%，甚至吸引內地及台灣的動漫愛好者購買。



今年動漫節的Cosplay造型依舊百花齊放，不少動漫愛好者悉心打扮喜愛的動漫或遊戲角色共享盛事。＼大公報記者 古倬勳（文） 古倬勳、許倬傑（視頻）



第25屆香港動漫電玩節昨日起一連五日在灣仔會展舉行，展期至30日止。今年大會繼續安排頭籌抽簽，在7月26日至27日期間，每日隨機抽出300個名額，獲編訂入場次序，但仍有不少動漫迷在外通宵排隊等候。排隊的動漫迷有老有少，亦有動漫迷已事先做好打扮，會場在上午10時正式開放後，眾人迫不及待地衝入，並趕往目標攤位排隊搶購心頭好，有動漫迷買到“一袋二袋”，拿著心儀的模型、電玩、卡牌及不同動漫系列商品，顯得心滿意足。直至中午12時許，會場人流越來越多，等候入場的人龍更延伸至會展站天橋。獲動漫迷高度關注的參展商包括“木棉花”、“羚邦”等，在會場售賣熱門動漫的福袋及周邊商品，還有近期上映電影《死侍與狼人》主題攤位也大受歡迎。



入場人龍延伸至會展站



搶到“頭位”的幸運兒是來自台北的遊客李先生，他曾參與香港的動漫節兩、三次，這次來港，除了參觀動漫節，也會旅遊五天，以及探望朋友。他對於今年成為首位入場的幸運兒感到非常驚喜和興奮，在知悉過往動漫節首日首位進場的人均有做出“反智轉身”動作的傳統後，便“入境隨俗”以同樣動作進場。李先生進場後便花了7000多港幣，購買了死侍、星球大戰、鐵甲奇俠等系列的模型，他打算今明兩日重訪，預計花費約一萬港元。他表示，香港的動漫展比台北的更加寬敞、排隊有序，又認為大會安排門票在網上預售的做法很好，因為現在大家都經常用手機，又支援不同付款方式，覺得很方便，滿意整體的體驗。

