7月26日外交部例行記者會答記者問

（圖源：外交部） 中評社北京7月27日電／據外交部網站，應伊朗伊斯蘭共和國政府邀請，國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長彭清華將於7月30日出席在伊朗首都德黑蘭舉行的佩澤希齊揚總統就職儀式。



總台央視記者：中方發布了東帝汶總統奧爾塔將對中國進行國事訪問的信息，能否介紹此訪安排？中方如何評價當前中國與東帝汶關係？對此訪有何期待？



毛寧：中國同東帝汶是傳統友好鄰邦。中國是最早承認東帝汶獨立、最早同東帝汶建交的國家。建交22年來，兩國關係持續穩定發展，傳統友好深入民心。去年9月，習近平主席同夏納納總理共同宣布將中國東帝汶關係提升為全面戰略夥伴關係，開啟了兩國關係的新篇章。



此系奧爾塔總統2022年就任後首次訪華，也是建交以來東帝汶總統首次來華國事訪問。習近平主席將為奧爾塔總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談。李強總理、趙樂際委員長將分別會見奧爾塔總統。中方願同東帝汶一道，以此訪為契機，賡續傳統友誼，深化互利合作，推動兩國全面戰略夥伴關係提質升級，取得新的更大發展。



路透社記者：你能否證實報導所稱王毅外長將於今天在老撾同美國國務卿布林肯會面？雙方將討論什麼議題？



毛寧：王毅外長將在老撾應約會見美國國務卿布林肯，就共同關心的問題交換意見。具體情況我們會及時發布消息，你可以保持關注。



深圳衛視記者：巴黎奧運會召開在即，中國體育代表團已分批抵達巴黎，開始賽前準備。我們也關注到，從帶芯片的足球內膽到先進的LED地板屏，再到吉祥物“弗裡熱”玩偶，“中國製造”的身影在本屆奧運會上處處可見。請問發言人對此有何評論？



毛寧：第33屆奧運會即將開幕，世界目光聚焦巴黎。今年5月，習近平主席訪問法國時，向馬克龍總統贈送北京雙奧火炬，祝願巴黎奧運會取得成功，表示中方將派出高水平代表團赴法國參賽。目前，中國體育代表團已經抵達巴黎，中國運動員將同各國運動員在巴黎同場競技。昨天，習近平主席特別代表、國家副主席韓正赴奧運村看望中國體育代表團，表示希望他們傳遞體育正能量，加深與各國運動員的瞭解和友誼，展現新時代中國的良好形象，當好文明交流的使者。



你提到的“中國製造”是中國參與奧運會的另一種方式，優質的中國產品將為巴黎奧運會提供技術支持和服務保障，也將為比賽增添更多科技感和觀賞性。



我們祝願各國運動員向著“更快、更高、更強——更團結”的目標奮進，賽出好成績，圓夢巴黎。

