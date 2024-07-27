巴黎奧運揭幕前夕　安保警報頻傳

中評社北京7月27日電／據大公網報導，今年巴黎奧運會開幕前，安保警報再次響起。距離7月26日開幕式僅剩數小時之際，法國高鐵遭到縱火等破壞，多條線路中斷，列車大規模取消或延誤，預計80萬旅客受到影響，部分運動員因此趕不及出席開幕式。當天稍晚時候，位於法國與瑞士邊境的巴塞爾─米盧斯─弗賴堡歐洲機場接獲炸彈警報，約兩小時後解除。法國體育部長烏代亞─卡斯泰拉稱，試圖用這種行為破壞奧運會，就是與法國對抗。路透社稱，事件暴露了巴黎奧運仍存在安全漏洞。



法國國營鐵路公司26日表示，25日夜間至26日凌晨，在大西洋、北部和東部三條幹線方向的高速鐵路附近同時發生縱火等破壞活動，鐵道信號裝置、電纜等設備受到破壞。



預計80萬乘客受影響



巴黎交通樞紐蒙帕爾納斯火車站嚴重癱瘓，兩班經過大西洋幹線、載有運動員前往巴黎的火車被迫停運。鐵路公司表示正在積極搶修，部分高鐵列車改道，交通正在逐步恢復，但維修工作預計將持續整個周末，到29日才能完全恢復通車，預計共80萬旅客受到影響。



英德兩國與法國之間的跨境交通也受到影響。來往倫敦和巴黎之間的“歐洲之星”表示，由於法國境內高鐵線路受阻，影響巴黎與裡爾之間的高鐵，往返巴黎的所有高鐵列車均須改道，行程所需時間將增加一至一個半小時；近四分一“歐洲之星”列車班次已取消。列車公司建議民眾取消或推遲前往法國的行程。



德國鐵路公司發布公告稱，從德國西南部城市出發前往巴黎的列車出現大規模延誤，還有部分列車被取消。因列車延誤較長時間，三名原定當天前往巴黎參加奧運會開幕式的德國馬術場地障礙賽運動員取消了行程。



巴黎警察局長努內茲說，已在巴黎各火車站增加警力，加強安全保障工作。巴黎市長伊達爾戈表示，高鐵系統遭破壞“不會對巴黎奧運開幕式產生影響”。法國交通部長韋格列特在社交媒體發文說，針對高鐵的破壞活動嚴重擾亂交通，影響法國人假期出行，他對這種犯罪行為表示強烈譴責。



