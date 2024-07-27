首批“1＋”註冊抗癌藥　納藥物名册

中評社北京7月27日電／據大公報消息，醫院管理局（醫管局）昨日（26日）公布，早前經新藥審批機制（“1＋”機制）評審後獲准在香港註冊的兩款治療癌症新藥，已獲納入醫管局藥物名册的專用藥物類別，有立法會議員對此表示歡迎。



該兩款用作治療轉移性結直腸癌的新藥為口服標靶藥，適用於傳統化療藥物無效或不適用的病人。



在特定的臨床應用下獲處方該兩款藥物的病人，藥費會獲得大幅資助，即病人只需支付標準費用，大大減輕其負擔。預計每年約有300名病人受惠，涉及的藥費資助金額約1200萬元。



醫管局總藥劑師崔俊明表示︰“‘1＋’機制生效後，成功在港註冊的藥物會增加，為醫生及病人提供更多治療選擇。醫管局亦會全面檢討入藥程序，縮短新藥物納入藥物名册的時間，為患有嚴重或罕見疾病病人的治療帶來新希望的同時，亦大大減輕病人的經濟負擔。”除上述兩款藥物外，醫管局正積極將第三款新註冊用作治療陣發性夜間血紅素尿症的藥物納入藥物名册，預計在未來幾個月內可完成所需程序。



立法會議員、民建聯衛生事務發言人梁熙歡迎政府接納意見，期望將有更多病人受惠，重見希望，杜絕有人“有病冇錢醫”、“有藥冇人醫”的情況。



藥費可大幅降低



梁熙指出，很多治療罕見疾病及癌症的相關藥物，例如標靶藥、生物制劑等等，都十分昂貴，大部分患者皆難以承擔。就如今次納入藥物名册的口服標靶藥，病人藥費本來數以萬計，但透過納入藥物名册，就可以標準費用使用藥物，大大減輕負擔。