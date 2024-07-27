香港故宮獲贈逾四百件金銀器珍藏

上圖：虎形飾片（公元前3至公元1世紀）；下圖：香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝（右）致送感謝狀予夢蝶軒主人盧茵茵（中）和朱偉基（左）。（圖源：大公報） 中評社北京7月27日電／據大公報報導，香港故宮文化博物館（香港故宮）昨日宣布，獲夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基慷慨捐贈第二批417件中國古代金銀飾物。此批捐贈，連同夢蝶軒於2022年本館開幕前所捐贈的946件金銀飾物，總數近1400件，為香港故宮開館至今接收的最大規模捐贈。



捐贈儀式昨日於香港故宮舉行，由香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝向夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基頒發感謝狀，表彰二人的善舉。



夢蝶軒本次捐贈的417件藏品曾於2023年舉辦的特別展覽“金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器”展出。“金彰華彩”展受到公眾及專家好評，獲選為“全國博物館百大精選展覽”，參觀人次超過33萬。其後，夢蝶軒決定將“金彰華彩”的其中417件展品慷慨捐贈予香港故宮。



香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，這次夢蝶軒再次慷慨捐贈四百多件中國古代金銀器，進一步豐富香港故宮的收藏，為其實現建立世界頂級收藏的重要目標奠定良好根基。



夢蝶軒主人盧茵茵及朱偉基表示：“我們相信向香港故宮文化博物館捐贈第二批器物，將有助於豐富博物館現有的中國古代金器收藏，增強其影響力，並拓展其學術研究和公眾教育的發展。”



夢蝶軒第二批捐贈金銀器共417件，質精量大，富有特色，時間橫跨三千年，彰顯中國古代金屬工藝的高超水平，包括草原、高原與中原文物，涵蓋戰國、漢、六朝、唐、吐蕃、宋、元及明等時代的飾品，當中，遼代飾物特色鮮明，尤為重要，其種類涵蓋頭飾、項鏈、手環、戒指、腰飾及面具等，為最全面的遼代金銀器博物館收藏之一。其他捐贈珍品還包括公元前3至公元1世紀虎形飾片、戰國時期或西漢龍紋帶鈎（公元前475至公元8年）、吐蕃異獸花卉紋箭箙飾（7至9世紀）、宋代鳳形簪（960至1279年），及明代牡丹形分心（1368至1644年）等。這些珍貴的器物雖然歷經千百年，仍熠熠生輝。