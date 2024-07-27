以總理兩面下注　先赴白宮再晤特朗普

中評社北京7月27日電／據大公網報導，美國總統拜登和副總統哈里斯25日在白宮分別與到訪的以色列總理內塔尼亞胡會晤。拜登與哈里斯均呼籲以色列盡快與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成加沙停火協議。哈里斯稱，不會對加沙平民的苦難“保持沉默”。與此同時，反戰示威者在白宮外舉行抗議活動，呼籲加沙停火，並指控內塔尼亞胡是“戰犯”。



哈里斯是第一位呼籲以色列與哈馬斯停火的美國高級官員。25日與內塔尼亞胡會晤後，哈里斯表示：“過去9個月在加沙發生的事情是毀滅性的。”她提到“死去的孩子”和“絕望且饑餓的人們”，並強調：“我們不能忽視這些悲劇。我們不能對苦難麻木不仁，我不會保持沉默。”她要求內塔尼亞胡與哈馬斯達成停火和釋放人質的協議，以結束戰爭。有分析認為，這是美國對加沙政策可能發生改變的信號。



內塔尼亞胡26日前往佛州海湖莊園，與美國前總統特朗普會面。特朗普26日稱，以色列應當迅速結束戰爭。他認為，曠日持久的衝突對以色列而言是一場“公關噩夢”。



來自西方、巴勒斯坦和埃及的多名知情人士披露，以色列正在尋求修改加沙停火方案，增加談判難度。據報導，以色列要求針對重返加沙北部的平民建立一個審查機制，而哈馬斯表示反對。