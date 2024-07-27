國務院：加強國資央企科技、產業創新

7月26日，國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會。（圖源：新華社） 中評社北京7月27日電／據新華社報導，國務院國資委副主任王宏志7月26日說，國資央企已經初步形成新質生產力發展的整體性思路、體系化布局，各方面的工作機制和制度體系也在抓緊完善。



在7月26日國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，王宏志說，國有企業必須要在加快形成新質生產力上有所作為，下一步將以打造“三個高地”為抓手，集中優勢資源力量，推動中央企業在發展新質生產力中發揮主陣地、主力軍作用。



一是打造“創新高地”。在研發周期長、攻關投入大、其他所有制企業參與意願不強的領域堅定投入，打造創新聯合體升級版，促進產學研融合，推動從基礎研究到產業化的全鏈條創新。



二是打造“產業高地”。通過設備改造、技術攻關、工藝升級、產品打造等多種方式，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化發展；堅持內生式和外延式發展並重，不斷健全新興產業培育機制，加快布局新領域新賽道。



三是打造“改革高地”。加快企業組織形態變革、管理方式變革，實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，以創新創造為導向，靈活開展多種形式中長期激勵。同時，創新組織方式，加強產業鏈上中下游企業合作，持續優化發展新質生產力的產業生態。



“我們將繼續深化同各類企業在新領域、新賽道的合作，共同研發新技術，共建產業新生態，齊心協力推進新質生產力的發展，不斷塑造新動能新優勢。”王宏志說。

