英國警察腳踢嫌疑人頭部引眾怒

中評社北京7月27日電／據大公網報導，英國一名警察23日在曼徹斯特機場拘捕一名男子時，被拍到用腳踢及踩踏已趴在地上的男子頭部，引發軒然大波。數百名示威者24日在警局門前抗議。警方發表聲明稱，涉事警察已被停職。



社交媒體上流傳的影片顯示，在曼徹斯特機場，一名男子趴在地上，至少兩名警察用泰瑟槍指著他，另一名警察上前用力踢他的臉，並踩踏他的頭部。旁邊一名女子向警察喊話，試圖阻止暴力行為，但未成功。現場一名坐在椅子上的男子也被警察踹腿並強制趴在地上。影片引發民憤，數百人24日在警局門前示威。



曼徹斯特警方發表聲明稱，事件發生於23日晚，當時警方接獲暴力事件舉報，前往曼徹斯特機場2號客運大樓。在影片中的場面發生前，警方嘗試拘捕一名男子時遭攻擊，3名警察受傷，其中一名女警鼻骨骨折。最終有4名男子被捕，被指涉嫌鬥毆和攻擊緊急服務人員等。



曼徹斯特警方承認，此事令人震驚，在拘捕行動中使用這種武力“不尋常”。警方最初表示，一名涉事男警察被解除執勤職務，後來表示涉事警察被停職，此次事件轉介獨立警察監管機構進行調查。代表兩名被警察攻擊男子的律師亞庫布說，他將投訴動手的警察。當地一個反種族主義團體指責警方涉嫌種族歧視。