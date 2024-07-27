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何立峰會見淡馬錫公司首席執行官狄瀾
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2024-07-27 17:25:56
中評社北京7月27日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰26日在京會見淡馬錫公司首席執行官狄瀾。
何立峰表示，今年以來中國經濟延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進。剛剛結束的中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。中國將繼續堅持對外開放基本國策，建設更高水平開放型經濟新體制，歡迎淡馬錫公司等各國投資者共享中國經濟發展機遇。
狄瀾表示，淡馬錫對中國經濟長期發展充滿信心，將繼續深耕中國市場。
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