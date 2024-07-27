台風“格美”北上給多地帶來強降雨

中評社北京7月27日電／據新華社報導，今年第3號台風“格美”25日登陸後一路北上，給多地帶來強降雨和大風天氣。中央氣象台26日預報，未來三天，福建、浙江、江西、湖南、湖北、河南、河北、遼寧等地有台風災害中高風險，需關注可能引發的次生災害及局地強對流天氣危害。



據悉，26日白天，遼寧、江西、浙江、福建、廣東、台灣等地出現強降雨；浙江、福建、台灣等地部分地區風力大。台風“格美”的中心已於26日下午5時前後由福建省移入江西省鷹潭市境內，並由強熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級。中央氣象台預計，“格美”將以每小時20公里左右的速度向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。



受台風“格美”影響，26日夜間至27日，浙江南部、福建、台灣南部、廣東中東部、江西、湖南東部、湖北東部、安徽西部等地有大到暴雨，其中福建、江西、廣東東南部沿海等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨；27日至29日，黃淮、華北東部和東北地區等地也將先後出現強降雨天氣。此外，26日夜間至27日，內蒙古東北部、東北地區將有大到暴雨，局地大暴雨。



水利部和中國氣象局聯合發布紅色山洪災害氣象預警，提醒福建、江西、廣東等地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。



