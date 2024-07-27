大陸動漫亮相台北漫畫博覽會

中評社北京7月27日電／據新華社報導，2024台北漫畫博覽會26日在台北登場，其中第二屆海峽兩岸動漫配音大賽展區受到熱捧。時值暑假，不少台灣動漫及配音青年愛好者來到現場，為自己喜愛的大陸動漫作品配音，通過聲音演繹中華文化的現代活力。



博覽會現場，“三國”“西游”等中華傳統文化IP，以及“奶龍”“原神”等大陸潮流IP抓住了不少台灣年輕人的眼球。博覽會主辦單位、台灣中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿表示：“動漫不僅承載著中華民族厚重的歷史故事，同時也是兩岸青年交流最好的管道之一。如今很多台灣青年都是大陸動漫迷，將大陸動漫IP帶到這裡很有意義。”



大陸動漫配音體驗、中華優秀動畫IP展示推介、兩岸動漫和配音跨界交流等一系列精彩活動，將在海峽兩岸動漫配音大賽展區輪番上演至29日。



台灣知名配音演員官志宏在現場與體驗者們一同交流。他表示：“兩岸用同一種語言從事一樣的事業，當然要交流。大陸動漫和配音產業成長很快，兩岸對配音的詮釋不盡相同，互學互鑒才能取長補短。”



第二屆海峽兩岸動漫配音大賽在6月5日啟動後，征集到來自南京大學、台灣大學、高雄師範大學等兩岸3000餘部以中華動漫作品為題材的動漫配音參賽作品，目前已進入到決賽階段。



比賽協辦單位、台灣華品文創出版股份有限公司行銷總監王方群表示，通過網絡平台，大陸動漫在台灣青年群體中的受歡迎度很高，大陸動漫配音產業能為台灣相關從業人員提供很好的機遇。



“台灣的配音演員奔放活潑，大陸同行則咬字清晰、情緒表達到位，基本功十分扎實。”台灣“寶雅優聲”青年配音演員謙聲（藝名）已是第二次參與比賽。他表示，與大陸選手同台競技很有意義，“我們加了微信，這一年來在網絡上都有討論配音技巧，希望可以共同在業務上更加精進”。