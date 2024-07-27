99家中央部門公開2023年度部門決算

中評社北京7月27日電／據人民日報報導，25日，99家中央部門集中在本部門網站和財政部網站、中國政府網公開2023年度決算情況。此次公開的決算信息全面、詳細、規範，特別突出績效評價信息公開和政府採購支出公開，反映了財政政策的執行效果。



今年是中央部門連續第十四年向社會公開部門決算。決算公開表共9張。其中，反映所有預算收支口徑的收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表等3張表，分類細化至項級科目，能反映財政撥款和其他收入等各項經費來源和支出用途。其餘6張表反映財政撥款收支，其中一般公共預算財政撥款基本支出按款級科目細化公開；財政撥款“三公”經費支出按因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費公開全年預算數和決算數。



2023年，中央部門強化預算績效管理。今年隨同中央決算向全國人大常委會報送的項目績效自評表的數量增加到716個，比上年增加17個；40個重點項目績效評價報告，隨同2023年中央決算報告提交全國人大常委會參閱，涉及資金規模約1490億元。



“在當前財政收支格局壓力不減的情況下，提高財政資金使用績效的重要性進一步提升”，中國社會科學院財經戰略研究院研究員汪德華認為。“《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確要求，‘完善國有資本經營預算和績效評價制度’‘加強公共服務績效管理，強化事前功能評估’，未來要進一步提升績效評價的質量，以績效信息公開為牽引，提升財政資金使用效益，提高財政政策效能。”汪德華說。



政府採購是財政支出管理的重要內容，也是國家宏觀調控的重要手段。2016年以來，財政部推動以部門為單位隨決算向社會公開政府採購支出情況，既包括整體情況，也包括各部門落實支持中小企業發展等政府採購政策情況。財政部有關負責人表示，今年是政府採購支出情況連續第九年向社會公開，信息公開力度持續增強，更好維護政府採購公開公平公正。