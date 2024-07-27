國家網絡身份認證公共管理辦法公開徵求意見

中評社北京7月27日電／據新華社報導，為強化公民個人信息保護，推進並規範國家網絡身份認證公共服務建設應用，加快實施網絡可信身份戰略，根據有關法律法規，公安部、國家網信辦等研究起草了《國家網絡身份認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》，並於26日向社會公開徵求意見。



起草說明指出，國家組織建設網絡身份認證公共服務基礎設施，旨在建成國家網絡身份認證公共服務平台，形成國家網絡身份認證公共服務能力，為社會公眾統一簽發“網號”“網證”，提供以法定身份證件信息為基礎的真實身份登記、核驗服務，達到方便人民群眾使用、保護個人信息安全、推進網絡可信身份戰略的目標。



基於國家網絡身份認證公共服務，自然人在互聯網服務中依法需要登記、核驗真實身份信息時，可通過國家網絡身份認證APP自願申領並使用“網號”“網證”進行非明文登記、核驗，無需向互聯網平台等提供明文個人身份信息。由此，可以最大限度減少互聯網平台以落實“實名制”為由超範圍采集、留存公民個人信息。



徵求意見稿明確使用“網號”“網證”進行網絡身份認證方式，並對“網號”“網證”的申領條件、公共服務的使用場景、法定身份證件範圍、數據和個人信息安全保護義務等基礎性事項作出規定。



徵求意見稿明確公共服務平台采集個人信息的“最小化和必要性原則”，明確公共服務平台處理用戶個人信息時的解釋告知、數據保護等義務，充分保障用戶知情權、選擇權、删除權等個人信息相關權利。



公眾可以通過網站、電子郵件、信函等方式對徵求意見稿提出意見建議，反饋截止時間為2024年8月25日。