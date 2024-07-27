第八屆南博會：協作謀發展　開放創未來

2024年7月23日拍攝的第八屆中國—南亞博覽會舉辦地昆明滇池國際會展中心。（圖源：新華社） 中評社北京7月27日電／據新華社報導，第八屆中國—南亞博覽會正在雲南昆明舉行。本屆南博會7月23日開幕，為期6天，共吸引來自82個國家、地區和國際組織參展參會，參展企業超2000家，其中境外企業近一半。



經過十餘年發展，南博會已成為中國與南亞國家深化互利合作的務實平台，合作領域不斷拓寬、人文交流日益緊密。透過本屆南博會不難看出，這一展會正推動中國與南亞各國合作向更高水平、更寬領域、更深層次邁進。



看好中國市場機遇



步入昆明滇池國際會展中心南亞館，異域風情撲面而來。巴基斯坦的銅雕藝術品、尼泊爾的羊絨製品、阿富汗的手工地毯……每件商品都散發著獨特魅力，參觀者可以“一站式”采買南亞商品。



本屆南博會共設置15個展館，展覽面積15萬平方米。為更好服務中國同南亞經貿往來和合作，南亞館增至2個，展館面積共2萬平方米、展位近800個，可容納更多參展商。



“南博會為我們提供了很好的展示產品的機會。”阿富汗參展商賽義德·薩利曼·法魯基高興地說。在他身後，五顔六色的手工地毯吸引了不少遊客。



法魯基掌握幾句簡單的中文，能夠介紹地毯、交流價格。除了線下銷售，他在中國學到了新的“致富密碼”——在當地聘請3人進行直播帶貨，打開地毯的線上銷路。



尼泊爾參展商蘇雷什·達卡爾熱情地向遊客介紹手中的羊絨圍巾。“現在到中國無需再支付簽證費，我們感受到中國對外開放的誠意。”達卡爾是第六次參加南博會，他說，今年南博會上出現了更多尼泊爾新面孔。

