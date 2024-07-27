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俄羅斯西南部一大壩決口
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2024-07-27 17:23:30
中評社北京7月27日電／俄羅斯西南部車裡雅賓斯克州一處大壩26日夜間決口，水庫所在地區已進入緊急狀態。
據車裡雅賓斯克州緊急情況部門報告，受持續強降水影響，該州基阿利姆水庫大壩決口。水庫大壩長約500米，決口長約100米。鑒於水庫下游的4個村莊遭遇洪澇災害風險顯著增大，水庫所在的卡拉巴什市政府隨即宣布水庫所在地區進入緊急狀態。
目前水庫下游的4個村莊已有1個被洪水淹沒，其餘3個村莊正在進行預防性疏散。
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