兩岸記者參訪鎮北堡影視城　廢堡變瑰寶

鎮北堡西部影城（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月28日電（記者 李子寧）“兩座廢墟變瑰寶”，“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行27日來到銀川市西夏區的鎮北堡西部影城，感受經過文化藝術打造，“廢堡變瑰寶”的生動寫照。



據介紹，鎮北堡西部影城所在地前身是廢棄的古代城墻遺址，後經創建於1993年，是國家級AAAAA級旅遊景區。這裡拍攝了讓觀眾耳熟能詳的《牧馬人》《紅高粱》《黃河謠》《大話西游》《新龍門客棧》等200多部膾炙人口的影視片，故而享有“中國電影從這裡走向世界”的美譽。目前，影城已發展為集旅遊觀光、娛樂、餐飲、住宿、購物於一體的體驗型文化旅遊景區，被國務院和文化部評為“國家文化產業示範基地”和“國家級非物質文化遺產代表作名錄項目保護性開發綜合實驗基地”，2011年榮獲“中國十大影視基地”、“亞洲金旅獎•最具特色魅力風景名勝區”，並被評為“中國品牌100強”和“亞洲品牌500強”，被遊客評為“中國最受歡迎旅遊目的地”和“中國最佳旅遊景區”。



影城負責人李芃向記者表示，台灣及外地市場對基地來說也非常重要，在疫情前還經常聯合寧夏文旅廳，帶上寧夏的特色產品多次前往台灣進行宣傳和交流考察，同時還和台灣當地旅行社進行交流，推動雙邊的遊客往來。她還表示，寧夏與台灣有很多相似之處，例如面積都相對較小，所以台灣很多發展文旅的經驗，特別是服務意識很值得學習借鑒。未來期望能有更多的機會，與台灣方面進行交流，讓更多的台灣同胞能夠看到鎮北堡、看到寧夏的風貌。



中評社記者關注到，隨團的台灣記者對於影視城的遊客來源、營收，以有哪些著名影視曾在此取景，此外如何實現產業的轉型和可持續發展也是他們的關注重點之一。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。

