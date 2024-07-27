G20呼籲加大國際貨幣基金組織改革力度

中評社北京7月27日電／據新華社報導，為期兩天的二十國集團（G20）財政部長和中央銀行行長會議26日在巴西里約熱內盧結束。會後通過的聯合公報呼籲加大國際貨幣基金組織（IMF）改革力度、加強多邊開發銀行體系建設，並建立更加公平、穩定且高效的國際稅收制度。



公報說，“我們重申致力於建立一個強大的、基於份額且資源充足的國際貨幣基金組織，以作為全球金融安全網的核心”，“我們重申應建立更好、更大、更有效的多邊開發銀行體系，以解決各國可持續發展問題和全球及區域性挑戰”。



公報指出，二十國集團持續努力打造適合21世紀的更加公平、穩定、高效的國際稅收制度，並發布國際稅收合作部長級宣言，呼籲加強稅收透明度、防止稅基侵蝕和利潤轉移、對超高淨值人士實行累進稅率等。



會議協調人、巴西財政部長費爾南多·阿達在會後舉行的記者會上表示，這份聯合公報表達了二十國集團對世界經濟最重要領域的理解，旨在推動建立更加透明、公平和公正的稅收制度，為實現更加平等的社會作貢獻。



巴西從去年12月1日起正式擔任二十國集團輪值主席國。巴西政府表示，在為期一年的任期中將圍繞與饑餓貧困和不平等作鬥爭、可持續發展和全球治理改革三個中心主題展開工作。