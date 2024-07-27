哈里斯和特朗普民調數據“不相上下”

中評社北京7月27日電／據新華社報導，最新數據顯示，已基本鎖定民主黨總統候選人提名的美國副總統哈里斯和共和黨總統候選人、前總統特朗普的民調接近，目前選情膠著。



據美國選舉信息網站“真正透明政治”匯總的民調數據，截至25日，特朗普在全國民調中平均領先哈里斯1.7個百分點。在這一網站匯總的民調數據中，有11項民調特朗普領先，3項民調哈里斯領先，還有一項民調兩人持平。



其中，《華爾街日報》25日發布的最新民調顯示，特朗普領先哈里斯2個百分點。該報在報導中說，哈里斯與特朗普的支持率“不相上下”，這表明非白人選民對哈里斯的支持率有所上升，民主黨人對本次大選的熱情也大幅提升。



在幾個可能決定選舉最終結果的關鍵搖擺州，兩人的支持率也非常接近。據“真正透明政治”匯總的數據，截至24日，特朗普在威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州分別領先哈里斯0.7個百分點、1個百分點、3個百分點。



6月底，美國總統、民主黨人拜登同特朗普進行電視辯論時表現不佳，加劇了多方對他身體狀況和連任前景的擔憂，黨內呼籲他退選的聲音也不斷變強。本月21日，拜登在政治和輿論壓力下宣布放棄競選連任，並“背書”哈里斯成為民主黨總統候選人。哈里斯22日表示，她已獲得成為民主黨總統候選人所需的支持，期待盡快正式接受提名。



民主黨全國代表大會定於8月19日至22日在芝加哥舉行。據悉，民主黨方面計劃提前進行線上投票，正式確認黨內總統候選人。今年美國大選投票日是11月5日。