中國代表：加沙衝突停火談判不能沒有限期

中評社北京7月27日電／中國常駐聯合國代表傅聰26日在安理會巴以問題公開會上發言時表示，加沙衝突停火談判不能沒有限期，拯救生命刻不容緩，緩解人道災難不容拖延。



新華社報導，傅聰說，加沙衝突已延宕9個多月，前所未有的人道災難不斷加劇，近4萬無辜平民喪生，國際法和國際人道法底線屢屢遭到突破。安理會第2735號決議已通過近2個月。有關國家口口聲聲稱停火談判正在進行，但在過去的2個月，以色列還在持續開展大規模軍事行動。平民的生命不應成為談判籌碼，軍事進攻不會為解救人質創造條件。



傅聰表示，中方敦促以色列立即停止在加沙的一切軍事行動，敦促美國對以色列施加更大壓力，推動盡早實現停火。中方支持安理會為推動落實有關決議採取進一步必要行動。



傅聰強調，人道問題不能被政治化，飢餓不應成為戰爭武器。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）根據聯大授權開展工作，是加沙人道援助的支柱。中方堅決反對針對近東救濟工程處的攻擊抹黑以及阻撓近東救濟工程處正常運轉履職的企圖。人道工作者的安全必須得到保障，有關事件必須得到徹查追責。中方敦促以色列切實履行國際人道法義務，開放全部陸路過境點，保障人道物資快速、大規模準入,為人道機構提供安全保障和必要協助。



傅聰重申，落實“兩國方案”是解決巴以問題的唯一可行出路。約旦河西岸定居點活動違反國際法和安理會決議，侵蝕“兩國方案”基礎，中方對此堅決反對。中方堅定支持巴勒斯坦實現獨立建國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，就落實“兩國方案”制定時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題回到政治解決的正確軌道上來。



傅聰強調，加沙衝突的負面外溢影響不斷擴散，地區衝突多點共振。放任戰火繼續蔓延、動蕩持續擴大，只會引發吞噬整個地區的浩劫。中方呼籲所有各方保持冷靜克制，避免採取加劇緊張局勢的行動。中方願同國際社會一道，為早日平息加沙戰火、緩解災難、落實“兩國方案”，實現巴以和平共處，中東長治久安作出不懈努力。