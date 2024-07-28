閩江學院師生漳平調研兩岸鄉村融合發展

實踐隊員與吳總經理合影 中評社香港7月28日電（作者 林慕嘉）為更好學習、實踐黨的二十屆三中全會精神，有力有效推進鄉村全面振興和兩岸融合發展示範區建設，準確把握擴大和深化閩台茶文化交流、特色產業合作與鄉村振興的關係，在閩江學院鄉村振興研究院常務副院長、海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院特聘專家鄧啟明及數字鄉村與產業振興研究中心研究員尹利軍等老師的帶領和指導下，主要由閩江學院海峽學院、經濟與管理學院、電腦與大數據學院及鄉村振興研習社學生組成的“茶莊園”暑期社會實踐隊，於7月20–23日如期前往大陸阿里山福建•漳平永福、南洋、官田、蘆芝、西園等鄉鎮的不同鄉村進行較深入調研交流，扎實推進題為“三茶統籌理念下茶莊園發展路徑探索：以老區蘇區縣漳平市為例”的省級大學生創新訓練項目及校級暑期實踐重點項目活動。



牽動兩岸情緣的“金葉子”



二十多年來，漳平市始終牢記習近平總書記囑託，真誠服務台胞台農，持續做大做強對台農業與農村合作，推動茶旅產業融合發展，積極探索海峽兩岸融合發展新路，努力將漳平台灣農民創業園打造成為台胞台企登陸第一家園。



一葉茶心，三代茶緣。實踐隊師生走進漳平市官田鄉嶽山嘉茗茶莊園，對話“台三代”、“第20屆福建青年五四獎章”獲得者陳耘嘉先生。主理人陳耘嘉堅持自然農法，將祖父的書法、父親種的茶葉及自身的茶道藝術、環保理念相結合，融入企業文化之中，展現茶香墨韻、三代傳承的精神。老茶廠變新茶莊，旅客在茶園中學習茶文化，體驗採茶、制茶、泡茶、品茶、茶染及手工茶皂等茶事體驗與樂趣。除此之外，嶽山嘉茗茶莊園始終堅持“兩岸一家親”的理念，致力於推動兩岸溝通交流、增進合作共識。

