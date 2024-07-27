胡塞武裝：美英空襲也門荷台達國際機場

中評社北京7月27日電／央視新聞援引也門胡塞武裝控制的媒體報導，美軍和英軍26日晚對也門西部紅海港口城市荷台達的國際機場實施空襲。



據胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，美英聯軍26日晚對荷台達的國際機場實施空襲。在機場遭空襲數小時前，也門位於紅海南端的卡馬蘭島同樣遭到美英聯軍多次空襲。按照當地居民說法，胡塞武裝設在當地的多個目標遭打擊。



尚不清楚荷台達國際機場和卡馬蘭島遭空襲導致的傷亡人數。美軍和英軍尚未就上述消息置評。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地帶的軍事行動。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。



胡塞武裝2014年奪取也門首都薩那，後又占領也門南部地區。雖然此後也門政府與胡塞武裝在聯合國斡旋下一度就多項重要議題達成一致，但停火協議未能持續。受新一輪巴以衝突影響，也門和平進程遇阻。



長期戰亂使也門陷入人道主義危機。聯合國數據顯示，也門70%的進口商品、80%的人道主義援助物資通過荷台達港進入也門。

