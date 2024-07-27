王毅出席東盟與中日韓外長會

中評社北京7月27日電／當地時間7月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象出席東盟與中日韓（10+3）外長會。



新華社報導，王毅說，過去一年，10+3合作按計劃穩步落實，區域經濟一體化持續推進，財金和糧食安全合作持續深化，新興領域合作持續拓展，展現強勁內生動力。新形勢下，東亞未來面臨挑戰，也充滿機遇。中方願同各方團結協作，秉持開放包容，堅定推進區域經濟一體化進程，朝著建立東亞共同體目標不斷邁進。



王毅表示，10+3作為東亞區域合作最成熟機制之一，20多年來深耕各領域務實合作，引領地區國家應對金融危機、新冠疫情等挑戰。兩個月前，中日韓領導人會議時隔4年成功舉行，就促進東亞合作達成重要共識，為10+3合作注入新的動力。當前世界經濟增長放緩，地緣政治形勢複雜演變，各國對穩定發展的呼聲更加強烈，對應對風險挑戰的需求更加迫切。中方願同各方一道，繼續支持東盟在區域架構中的中心地位，充分發揮10+3機製作用，深化傳統優勢領域合作，拓展新興領域合作，為地區發展增添新動能，為地區人民帶來新希望。中方就下階段合作提出四點建議。



一是深入推進經濟一體化，促進區域聯通。中方支持加強區域供應鏈聯通，年內將舉辦10+3產業鏈供應鏈對接大會，願同各方共同維護供應鏈穩定暢通。充分發揮RCEP效應，推進高質量實施，加快重啟中日韓自貿區談判，不斷提升東亞經濟一體化水平。



二是強化危機應對能力，維護區域穩定。中方歡迎清邁倡議多邊化下設立快速融資工具，期待同各方完善區域金融安全網，更好應對國際經濟金融動蕩。中方已落實本年度對10+3大米緊急儲備機制捐助，願探討機制創新，提升區域糧食安全水平。

