中評鏡頭：賀蘭山下枸杞園成功借鑒台灣經驗

百瑞源殷紅子熟枸杞莊園（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月28日電（記者 李子寧）“小小熟枸杞，帶動產業新發展”，“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行日前來到銀川市百瑞源殷紅子熟枸杞莊園，感受寧夏特色枸杞產業的新形式、新發展。



據介紹，百瑞源殷紅子熟枸杞莊園建成於2023年，占地面積1500畝，建有品牌文化館、枸杞文化體驗中心、枸杞研發中心、枸杞茶文化體驗館、枸杞主題餐廳等配套服務設施。莊園建設枸杞標準化種植基地1055畝，主要種植寧杞1號、寧杞5號等優質枸杞品種。另外，莊園可為遊客提供枸杞采摘、田園觀光、美食茶飲、休閑民宿、游學研學、科普教育、婚紗攝影等一體的綜合服務，年可接待遊客10萬人次。



莊園負責人郝向峰向記者表示，在建設這個枸杞莊園之前，希望將莊園打造出特色和高級感，為此特地到台灣去學習當地莊園經濟理念、運營模式和管理模式，因此可以說現在莊園的建立和運營，很大一部分是學習借鑒了台灣相關產業經驗後的成果。他還說，之所以選擇台灣，除了台灣的莊園經濟理念和精細化模式位於全球前列，同時台灣和大陸兩岸一家親，能夠更好地學習吸收當地先進經驗，再把它們植入到發展之中。



據中評社記者觀察，參訪團的台灣媒體人對於枸杞的產量、銷售價格情況有較多的關注，此外枸杞種植過程中是否有農藥的使用情況以及采摘的標準也是他們的關注重點。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。