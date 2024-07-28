在寧台青答中評：以棒球為媒　促進兩岸交流

在寧台青林智薰（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月28日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行27日來到銀川市的覽山公園，採訪扎根銀川的台灣青年林智薰。據瞭解，林智薰目前在寧夏成立了棒壘球協會，同時也是寧夏野球工坊棒壘球俱樂部的負責人，主要致力於做棒壘球運動的推廣。



林智薰向中評社記者表示，除了致力於推動棒壘球運動在寧夏的推廣，也會以棒壘球為媒介，促進兩岸在相關方面的交流交往。他說，去年7月就有邀請世新大學球隊來進行交流，加上自己有很多同學在台灣是教練或者現役球員，也都會邀請他們過來比賽。而台灣的“明星棒球隊”也主動提出要過來寧夏一起進行棒球比賽，預計將會在今年的十月份舉行。他還表示，目前正著手準備投資建設棒壘球場，建成後除了舉辦國際性賽事，也可以更多地邀請台灣球隊來到寧夏進行交流，進而吸引更多台灣同胞來到寧夏、瞭解寧夏。



談到在寧夏的發展和生活的感受，林智薰說，自己一開始對於寧夏完全沒有概念，甚至有一些擔憂和不安，但是來到寧夏後這種想法逐漸打消，同時在寧夏台辦的幫助下，逐漸適應了在寧夏的生活，交到了很多本地朋友，同時也感覺銀川這座城市發展進步地非常快，機會也變得越來越多，所以選擇在這裡成家立業，未來也會繼續扎根銀川，持續推進自己的計劃目標。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。