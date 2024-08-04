中評觀察：台海局勢新變化 應該如何看待

“台海新觀察”第九次會議在湖北省恩施州宣恩縣舉行（中評社圖片） 中評社北京8月4日電（記者 海涵）來自北京、上海、南京、武漢、廈門等地的二十餘位台研學者日前齊聚湖北省恩施州宣恩縣，圍繞“兩岸關係：變局與塑造”這一主題開展深入討論。筆者現場聆聽了為期一天的會議，從與會學者的主題發言和自由討論中感知到，學者們對當今台海局勢現狀出現的新變化有頗多共識，並從多種思考角度提出可能的應對之策。



在筆者看來，2024年是全球大選年，多場發生在世界各地的領導人選舉勢必促進地緣政治博弈進入新階段。其中，與台海局勢強相關的兩場大選分別是2024年1月份的台灣地區領導人選舉以及將於2024年11月分舉行的美國總統選舉。2024年的大部分時間都處在台灣地區領導人選後與美國總統選前的時間差中，在這期間，台灣地區新任領導人的“台獨”言行更加激進、美國在台灣議題上的炒作操弄也更為頻繁，二者叠加作用，給台海和平穩定帶來阻礙和挑戰。對於島內民進黨當局的謀“獨”行徑和外部干預勢力的以台制華，大陸為維護國家主權和領土完整、維護台海和平穩定，開展了一系列反制行動。台海局勢出現新變化，進入新階段。



據筆者觀察，與會專家學者談及台海局勢變局，主要聚焦以下幾點：

