台胞訪天津古文化街　感受濃厚歷史文化氛圍

京津冀參訪團在天津古文化街（中評社 李婷萱攝） 中評社承德7月28日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團7月27日上午來到了天津古文化街進行參訪，並在此參觀了媽祖廟天后宮。



參訪團首先來到的是古文化街，古香古色的街道文化氛圍濃厚，街內有近百家店堂。這裡是天津老字號民間手工藝品店的集中地，有地道美食：狗不理包子、耳朵眼炸糕、煎餅果子、老翟藥糖，張家水鋪、天津麻花等。旅遊景點也十分豐富，比如天后宮、“風箏魏”風箏、泥人張彩塑等。參訪團的台胞們爭相在各景點處、地標建築處打卡拍照，並品嘗了天津當地特色小吃，眾人都表示味道十分不錯。



據瞭解，天后在古時被人們稱為護航女神。傳說她是福建人，姓林名默，經常駕船出海，搭救遇難的人，故被後人敬為女神。元時京城每年需北運大批糧食，先從海路運抵天津，然後再轉河運至京城。元政府為祈求航海安全，便將護航女神崇為天妃，並在沿海城鎮建起天后宮，天津的天后宮建於公元1326年。



在進入天后宮後，一行人先後前往了良緣閣、藏經閣、財神殿、關帝殿等地點進行參觀，眾人都十分認真、津津有味地聽講解員介紹這裡的歷史文化，“中國人是唯一在過年的時候會說‘恭喜發財’的人，在別的國家大家都說新年好、新年快樂，衹有中國人會說‘恭喜發財’！這就來源於我們財神的歷史文化。”工作人員說。台胞們在參觀過程中不時提出問題，兩岸同胞共話兩岸媽祖文化傳承發展，一行人其樂融融。





2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，交流節由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流。