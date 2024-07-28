台胞在津：意式風情街盡顯包容本色

京津冀參訪團在意式風情街（中評社 李婷萱攝） 中評社承德7月28日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團7月27日下午來到了天津意式風情街進行參訪。



據瞭解，近代以來，英法聯軍占領天津，天津被迫開放，先後設有英國、法國、美國、德國、日本、俄國、意大利、奧地利和比利時九國租界，成為全中國乃至世界上租界最多的城市，也正因如此，天津成為近代中國以來最早與西方交流的城市，因此，天津有著十分多元、包容的文化，而意式風情街就是其中的代表之一。



1902年6月7日，天津海關道唐紹儀與新任意大利駐華公使嗄里納簽訂了《天津意國租界章程合同》，劃定天津意租界的範圍。位置介於天津奧租界與天津俄租界之間，南臨海河，北到津山鐵路，與天津法租界和天津日租界隔河相望，面積771畝，這就是意式風情街的歷史起源。



意式風情區現存洋樓一百餘座，是意大利境外保存最完整的歷史街區。放眼望去，隨處可見的圓拱和廊柱、高低錯落的角亭、厚實的牆壁、窄小的窗口、逐層挑出的門框裝飾和高大的塔樓，無不體現出古羅馬中世紀的地中海建築風格。漫步其中，就好像行走在浪漫的地中海小鎮，意式風情區以馬可•波羅廣場為中心，廣場周圍建築錯落有致，雕飾精美，構成了風格典雅的建築群。



在參訪中，講解人員向參訪團成員介紹說，“大家對於馬可•波羅到底有沒有來過中國其實眾說紛紜——有人說他並沒有來過中國，因為在他的游記里根本沒有提到中國人吃飯用筷子以及中國的萬里長城這樣重要的事；也有人說他來過，因為在他的游記里有說他在中國見到了很好吃的食物——餡餅，於是想把它傳到西方，但他卻始終無法研究出怎麼把餡料放在餅裡面，最終只能放在了餅上面，這就是披薩的由來。”對於類似這樣的話題，參訪團成員們都聽得津津有味，笑容滿面。



對於馬可•波羅是否真的來過中國現下並沒有定論，但可以確定的是，天津這座城市的文化包容性來參訪的台胞們都已經深刻感受到。參訪團成員們在參觀過程中時不時的發出驚奇的贊嘆。“可以幫我們拍照嗎？我們想把它記錄下來。”台胞們紛紛在此拍照記錄，盡情感受文化多元、包容的魅力。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，交流節由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流。