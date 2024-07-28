台胞訪天津：感受古代文化與意式風情交融

京津冀參訪團在天津古文化街（中評社 李婷萱攝） 中評社承德7月28日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團7月27日赴天津參訪，先後走訪了天津古文化街與意式風情街。



在前往天津的大巴上，講解人員首先為參訪團介紹了天津市，他說，“想要瞭解五千年的中國那就去看西安，想瞭解一千年的中國那就去看北京，而想要瞭解近代百年的中國，就去看天津”。參訪團眾多台胞聽了都對天津萌生極大興趣。



參訪團首先來到古文化街，古香古色的街道文化氛圍濃厚，台胞們爭相在各景點處、地標建築處打卡拍照。進入天後宮後，參訪團一行先後前往了良緣閣、藏經閣、財神殿、關帝殿、媽祖廟等地點進行參觀，眾人十分認真、津津有味地聆聽工作人員講解這裡的歷史文化，並不時提出問題，工作人員也時常給出幽默風趣的解答，一行人其樂融融。



從古文化街南門口出來，映入眼簾的就是仁恒海河廣場，這裡建築高聳，十分現代化，福建金門媽祖地區建築師公會總顧問李女士感慨道，“此行很棒，這個地方十分經典，古文化與現代建築交相輝映，非常精彩。”



參訪團一行人下午來到意式風情街，並在這裡度過了一個愜意的下午。意式風情街與上午的古文化街風格迥然不同，更體現了天津這座城市的文化包容性。



傍晚，參訪團眾人踏上了前往河北承德的旅途，在大巴上看到道路兩旁的景色，參訪團成員紛紛舉起手機拍照並感嘆到：“很壯觀哎！真的是大好山河！”



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流。