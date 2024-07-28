快評：美國不論誰當選　都會續把台灣當棋子

中評社快評/對於備受關注的年底美國大選及對台灣的影響，台灣中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡接受中評社訪問時表示，無論誰當選，在兩岸議題方面都會採取“一中政策”，只是細部操作會有所不同；在中美競合大框架不變的情況下，台灣應避免誤判。



袁鶴齡的觀察點出了中美關係的基本態勢及美國大選對台灣或兩岸關係的影響。盡管美國的總統大選還不太明朗，還有變數，不同的人當選，執政風格及產生的影響也不同。但不管誰當選，有些結構性的東西不容易改變的。就中美關係與台灣問題而言，至少可以作幾點基本的評估：



第一，中美競合關係不易變，美國仍然會把中國視為最主要威脅，對中國的圍堵、打壓不會變，中美博弈可能愈趨激烈，但美國仍有很多方面需要與中國合作，中美關係仍最重要的雙邊關係。



第二，台灣問題仍是中美關係最重要、最敏感的問題，是中美關係第一條不可逾越的紅線。因此，不論誰當選，美國不可能放棄“一個中國政策”，也不敢公開支持“台獨”，但可能一如既往說一套做一套、言行不一，給中美關係和台海和平穩定造成衝擊，中國必須保持高度的警覺。



第三，美國不論誰當選，都會繼續打“台灣牌”，繼續把台灣當作遏制中國發展的籌碼和棋子，中美在這方面的鬥爭也是長期和結構性的。同時，民進黨當局“倚美謀獨”的路線不會變。但同樣可以肯定的是，美國保障不了台灣的安全，美國的干預越多介入越深台灣越不安全、面臨的風險越大。

