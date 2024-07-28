中評社北京7月28日電／網評：改革強化競爭力 全力建設八大中心



來源：大公報 作者：胡劍江



中共二十屆三中全會閉幕，會議審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，總目標是到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。到2029年中華人民共和國成立80周年時，完成決定提出的改革任務。



改革開放是中國與世界的“雙向奔赴”，不僅為國家未來發展指明了方向，也影響著世界未來發展，與世界共享現代化成果。三中全會為全球帶來新機遇，令中國與世界的互聯互通加速，對世界經濟和政治格局產生深遠影響。



習近平總書記強調“我們抓改革、促發展，歸根到底就是為了讓人民過上更好的日子。”啟示了香港特區管治者如何落實施政為民，提出精準的管治思維與方法，方能令廣大市民有獲得感和幸福感。因此行政長官李家超早前表示，將於10月發表的新一份施政報告會以全面發展經濟和改善民生為兩大重點。



筆者認為，三中全會給香港帶來重要啟示：



一是推動經濟多元化發展。香港不僅是國際金融、貿易、航運中心，還以其獨特的“一國兩制”制度優勢，在促進中外文化交流、國際合作與競爭中發揮著關鍵作用。筆者所屬的香港經濟民生聯盟早前做了一份研究報告，其中提到：香港是國家內外循環的重要接口，在構建“雙循環”產業互聯網交流平台上，具有內地城市所沒有的獨特優勢和地位。我們可以爭取中央支持，將香港定位為“雙循環”產業互聯網交流平台，推動更多海內外企業使用香港平台。



香港作為國際金融中心，擁有成熟的金融體系和廣泛的國際網絡，能夠為內地企業提供跨境融資、併購重組、風險管理等全方位專業服務，助力內地企業“走出去”，並憑借豐富的經驗和資源，為內地企業提供更加便捷、高效的國際通道。

