網評：激發香港的文化創新創造活力

中評社北京7月28日電／激發香港的文化創新創造活力



來源：大公報 作者：常樂



近日，中共二十屆三中全會勝利閉幕，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出了劃時代的系統部署，而深化文化體制機制改革就是其中十分重要的內容。會議要求，必須增強文化自信，發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優秀傳統文化，加快適應信息技術迅猛發展新形勢，培育形成規模宏大的優秀文化人才隊伍，激發全民族文化創新創造活力。在具體工作層面，優化文化服務和文化產品供給機制、健全網絡綜合治理體系、構建更有效力的國際傳播體系。這些工作部署和要求，同樣對香港也極具高度啟示意義，香港有必要結合中外文化藝術交流中心、國際傳播體系和話語體系建設等的實際境況和迫切需要，予以全面貫徹落實。



新階段關鍵期呼喚高質量發展“一國兩制文化



文化是一個國家、一個民族的靈魂，文化建設、文化自信對一個國家、一個民族的發展具有深厚持久的內生動力。當前，黨和國家的中心工作就是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，而這一偉業離不開“一國兩制”的助力，離不開香港的參與和貢獻。而由中國共產黨領導的中國式現代化，其一個顯著特徵就是物質文明和精神文明相協調的現代化，也就意味著物質富足和精神富有同時都是社會主義現代化的根本要求。也就意味著我們既要不斷厚植現代化的物質基礎，不斷夯實人民幸福生活的物質條件，同時還要大力發展社會主義先進文化，加強理想信念教育，傳承中華文明，促進物的全面豐富和人的全面發展。



“一國兩制”本質上是一種政治制度，是中央對國家一些特殊地區採取的和平統一制度和管治制度。從制度的位階上看，它不僅是香港、澳門特別行政區所實行的區域性政治制度，更是新時代確立的中國共產黨必須長期堅持的一項基本方略，是體現中國特色社會主義制度和治理體系的一項顯著優勢，是我們堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信的基本依據。



進一步而言，“一國兩制”制度體系的本質更體現為一種文化，體現著社會主義先進文化的某種內涵與特質，體現著全人類共同價值。為著豐富發展“一國兩制文化”，就很有必要釐清“一國兩制文化”與社會主義先進文化的關係，搞清楚“一國兩制文化”層次與內涵，從而更有利於從全國一盤棋角度貫徹落實國家的文化戰略、文化政策及其蘊涵的文化精神。

