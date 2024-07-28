中評社北京7月28日電／網評：踔厲奮發推動高質量發展



來源：光明日報 作者：董志勇



近日，中國汽車工業協會發布數據顯示，截至今年6月底，中國新能源汽車累計產銷量突破3000萬輛，取得了新的歷史性突破；海關總署數據顯示，包括電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池在內的“中國智造”產品2023年合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關；我國光伏組件產量已連續16年位居全球首位，多晶矽、矽片、電池片、組件等產量產能的全球占比均達80%以上……秩序井然的智能工廠、熱鬧繁忙的出口口岸，無不彰顯著我國高質量發展已經取得了突出成效，新興技術正在為全面建設社會主義現代化國家注入新動能。扎實推進高質量發展，不僅是構築國際競爭新優勢的必由之路，還是滿足人民美好生活新需要的堅實保障。



黨的二十屆三中全會提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。高質量發展必須以社會主義現代化國家建設的高標準嚴要求為導向，大力發展新質生產力，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家保駕護航。抓住高質量發展這個關鍵，是確保新時代社會主義市場經濟體制平穩運行的重要保障。加快推進高質量發展是實現科技自立自強、生態文明建設和人民幸福安康的內在要求，也是實現國家長治久安和全面建設社會主義現代化國家的根本保障和必由之路。衹有堅持高質量發展，才能在國際競爭中立於不敗之地，才能確保社會主義現代化建設行穩致遠，才能為實現中華民族偉大復興奠定堅實基礎。



習近平總書記強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。新質生產力的顯著特點是創新，衹有不斷推進技術創新，提升自主研發能力，才能在激烈的國際競爭中占據主動，才能更好維護國家經濟安全。2023年，我國在高性能計算領域取得了重要突破，“神威·太湖之光”超級計算機再次榮登全球超算500強榜首，將為工業設計、能源開發、藥物研發、金融分析等行業提供強有力的技術支撐。無獨有偶，我國企業在5G基站技術、核心網技術以及毫米波技術上的突破和領先，為中國在全球通信技術領域贏得了話語權，推動了智能製造、智慧城市、自動駕駛、醫療健康等領域的蓬勃發展。這些技術創新不僅提升了我國在高端技術領域的競爭力，也為相關產業鏈上下游企業帶來了新的發展機遇。創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐，更是實現高質量發展的核心要求。通過不斷深入推進創新驅動發展戰略，不斷夯實高質量發展的根基，我國得以推動全面建設社會主義現代化國家的宏偉事業。

