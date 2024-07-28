中評社北京7月28日電／網評：把黨的領導貫穿改革各方面全過程



來源：新華社



黨的二十屆三中全會把“堅持黨的全面領導”擺在進一步全面深化改革必須貫徹的重大原則首位，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，就加強黨的領導和黨的建設、推進全面從嚴治黨等作出部署安排。這充分體現了我們黨以黨的自我革命引領社會革命的高度自覺、用改革精神和嚴的標準管黨治黨的堅強決心，必將確保進一步全面深化改革、中國式現代化建設行穩致遠。



辦好中國的事情，關鍵在黨。黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，自上而下形成黨領導改革工作體制機制，對全面深化改革作出一系列重大戰略部署，有效應對重大風險挑戰、克服艱難險阻，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。實踐啟示我們，堅持黨的全面領導是改革開放以來特別是新時代全面深化改革取得成功的寶貴經驗，也是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。前進道路上，必須深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。



事在四方，要在中央。堅持黨的全面領導，首先要堅持黨中央集中統一領導。進一步全面深化改革，必須堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，把黨的領導貫穿改革各方面全過程，確保改革始終沿著正確政治方向前進。完善黨中央重大決策部署落實機制，確保黨中央令行禁止。要自覺在大局下行動，確保黨中央關於進一步全面深化改革的各項決策部署不折不扣地落到實處，確保取得實效。要謀劃推進本地區本部門改革，結合實際開拓創新，創造可復制、可推廣的新鮮經驗。要走好新時代黨的群眾路線，把社會期盼、群眾智慧、專家意見、基層經驗充分吸收到改革設計中來，圍繞解決突出矛盾設置改革議題，優化重點改革方案生成機制，完善改革激勵和輿論引導機制，營造良好改革氛圍。



“欲築室者，先治其基。”深化黨的建設制度改革既是進一步全面深化改革的重要內容，也是重要保證。黨的二十屆三中全會強調以調動全黨抓改革、促發展的積極性、主動性、創造性為著力點，就深化黨的建設制度改革作出了一系列部署。建立健全以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹長效機制，深化幹部人事制度改革，增強黨組織政治功能和組織功能，完善黨員教育管理、作用發揮機制……扭住關鍵環節，抓住重點任務，通過改革不斷完善黨的建設制度機制，就能有力推動各級黨組織和廣大黨員、幹部爭做改革發展的促進派和實幹家，帶動全社會更深刻地理解改革、支持改革、參與改革，為推進中國式現代化注入強勁動力。



打鐵必須自身硬。改革越是深入推進，就越要深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，持之以恒推進全面從嚴治黨，把我們黨建設得更加堅強有力。要根據全會的部署和要求，健全政治監督具體化、精準化、常態化機制，健全防治形式主義、官僚主義制度機制，健全為基層減負長效機制，健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，完善黨和國家監督體系，堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，不斷增強黨的創造力、凝聚力、戰鬥力。

