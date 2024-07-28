數字辦為各部門安排“黑客測試”提升網安

數字政策專員黃志光表示，成立數字辦是希望推動部門加快數字政府服務及創新科技，令政策決策時更有效。（圖源：大公報） 中評社北京7月28日電／據大公報報導，創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室25日正式成立。數字政策專員黃志光表示，成立數字辦是希望推動部門加快數字政府服務及創新科技，令政策決策時更有效。他指出，將突擊檢查各部門的電腦系統，並找來白帽子黑客進行演練，提升網絡安全。



推動中小企多用科技對接灣區



黃志光昨日在電台節目上表示，數字辦是行政長官於去年10月的施政報告中所提出的新施政方向，認為加快推動數字政府服務就需要高層次政策性的辦公室，賦權由上而下推動所有政策局及部門，加快數字化轉型，尤其提供多些便民利商的數字政府服務，及利用創新科技令到政府業務流程或政策決定，研究時更加有效。



黃志光介紹，數字辦組織主要分三大部分，推動“數字政府”、“數據治理”分科及“數字基建”以支持服務及推動數字化產業發展，及希望可以推動業界尤其是中小企，多用科技轉型服務增加競爭力，並與內地大灣區融合發展，與大灣區的科技做好對接，讓市民在大灣區工作、生活及營商時更便利。



黃志光提及，目前不同政府服務以“部門”為中心，市民處理一項申請往往涉及多個部門審批，要逐次提供資料，數字辦未來希望將數據貫通不同部門，市民就單一申請只需提交一次資料，簡化流程同時推動跨部門協作。



黃志光又提到，粗略估計目前不同政策局及部門有不下於3000個系統，每年有超過200項更新，面對網絡攻擊風險不斷變化，攻擊面及攻擊手法不斷改變，數字辦會提醒部門定期加強網絡安全防護，包括在外圍進行類似第三方檢查角色，監察部門的系統有無漏洞，及早作出通知，亦會有“白帽子黑客”突擊進行滲透測試。



數字辦亦正籌備在今年下半年進行網絡攻防演練，“紅隊”會用不同方法，日以繼夜攻擊入侵不同政府部門，並作全程記錄。另一“藍隊”就會協助系統防禦，即時修補漏洞。