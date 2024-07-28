王毅會見新加坡外長維文

（來源：外交部） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，當地時間7月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象會見新加坡外長維文。



王毅說，中新都有著深厚的東方文化積澱，都找到了適合本國國情、得到人民廣泛支持的發展道路。當前，中國共產黨二十屆三中全會勝利召開，進一步凝聚了黨心民心，為全面推進中國式現代化提供了強勁動力。全會確定的三百多項改革任務，將為實現強國建設、民族復興偉業打下堅實基礎。新加坡已順利完成總理交接，國家發展開啟新篇章。站在新的起點，中方願同新方一道，推進深化雙方全方位、高質量、前瞻性合作，為地區和平穩定繁榮作出貢獻。



王毅表示，中新關係發展勢頭良好，兩國保持密切高層交往。雙方要高質量共建“一帶一路”，推動兩國合作提質升級，打造人工智能、數字經濟、綠色發展、海洋合作等更多可視化成果，加強智庫、學者、媒體等交流。



維文表示，新中都有著亞洲文化根脈，都致力於讓民眾過上更好的生活。雙方都重視制定長遠發展規劃，並心無旁騖予以落實。新方高度重視新中關係，恪守一個中國政策，堅定反對“台獨”。新中相互理解、相互信任，保持高層交往，實現雙向互免簽證，恢復直航航班，令人高興。新方願以明年新中建交35周年為契機，推動各領域合作取得更多成果