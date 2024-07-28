初創App助學生實現體育運動理想

數碼港初創公司Sportsync為學生足球員舉辦選拔賽，安排大學教練現場選拔。（圖源：大公報） 中評社北京7月28日電／據大公報報導，香港特區政府一直致力於培養人才，而體育人才的發掘與培養亦十分重要。一家由數碼港培育的本港初創企業透過為學生運動員連結中學、大學的教練，申請運動獎學金，令學生運動員在追求學業的同時，可堅持運動，實現運動理想。



建履歷聯繫教練申獎學金



Sportsync是專注於體育社交網絡的手機應用程式（App），旨在令所有運動員能夠參與和聯繫起來，並為運動員提供全方位的協助，幫助運動員獲得更多本地和海外比賽及入學機會，協助他們獲得認可及實現職業發展。



Sportsync的創辦人及首席執行官梁敏誠表示，Sportsync成立的最初目標就是幫助更多的學生堅持運動理想。他觀察到，“在香港，很多的孩子過了15歲，多數媽媽會叫孩子放棄運動，專心讀書。”其實，透過Sportsync可實現在接受高水平教育的同時，接受專業的運動訓練。他表示，“透過Sportsync你會發現，原來我真係可以攞到體育獎學金去讀大學，幫父母省錢，然後繼續平衡讀書和職業運動。”



許多知名大學、中學的教練活躍於Sportsync，學生在平台上建立自己的運動履歷，主動和心儀學校的教練推薦自己，或等待學校教練聯繫。梁敏誠強調：“Sportsync令學生和教練之間的連接更簡單，方便。”



對於有意向通過運動入讀大學的學生及家長，梁敏誠亦提供了寶貴的建議：“讀書成績是非常重要的，A－Level或IB成績在國際上會更有認可度。其次就是運動履歷。”不同運動項目教練關注的重點亦不同，“大部分運動最重要的就是影片，有些特殊的，例如游泳看重的是個人最佳時間（personal best），高爾夫看重的是障礙（handicap）”。



Sportsync曾在香港舉辦過本地首個大學足球獎學金選拔賽，年輕球員能在眾多著名大學的教練面前展示他們的技能，大學教練現場選秀，表現優異且符合入學條件的球員將獲得獎學金，不用因學業犧牲足球的理想。



梁敏誠本身是通過足球獎學金到美國讀大學的例子，他鼓勵學生：“體育是一個創造機會的平台。利用體育，你可以去拿獎學金，去讀大學，去認識更多志同道合的人，去不同的國家。”他希望年輕人利用體育去創造更多的機會，“堅持運動你也會有很多出路，不只是踢職業，踢奧運。”