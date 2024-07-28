日本米價這波漲勢為何這麼猛？

這是7月26日拍攝的日本連鎖超市Maruetsu白金台店貨架上的大米。（圖源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，一段時間以來，日本大米價格持續上漲，超市售賣的大米較年初漲價兩成左右，6月糙米平均批發價創下約11年來新高。《日本經濟新聞》說，當前米價漲勢罕見。



民眾吃不消



據記者觀察，今年年初以來，日本超市售賣的大米漲價約20%，部分優質大米甚至漲價近兩倍。有一款大米去年秋季的售價每60公斤約1.5萬日元（約合703.5元人民幣），今年5月達到2.9萬日元（約合1367.9元人民幣）。另據日本農林水產省數據，6月糙米平均批發價較去年同期上漲了14%，創下自2013年8月以來最高紀錄。



千葉縣市民吹戶美南說，由於米價上漲太快，她決定邊觀察行情邊調整每次購買量。大阪市民吉田利廣說，米價上漲叠加日元貶值，生活成本增高。為節省開支，他的餐桌上增加了蕎麥面、冷面等面食。



米價猛漲不僅影響民眾餐桌，也波及餐廳經營。一些餐廳不得不將成本壓力轉嫁給消費者。福島縣一家餐廳老板高橋直人說，餐廳用當地產優質米越光米製作飯團，雖然已經盡量節約用電和燃氣，還是不得已做出漲價這一艱難決定。



仙台食物銀行是為生活困難人群發放食品的公益組織。該機構理事川久保堯弘說，受高溫和大米漲價等因素影響，近來收到的大米捐贈大幅減少，“目前庫存僅剩一個月的量”。該機構原本每次公益行動會給每名求助者發放3公斤大米，從6月起發放量減到2公斤。



為何供需緊張？



目前，日本大米供應不足。日本米商聯合會4月至5月的一項調查結果顯示，85%的米店備貨困難；80%的米店對庫存感到擔心，其中三成表示“嚴重擔心”。另據日本媒體報導，長野縣一超市大米貨架上貼有“一個家庭限購一袋”的標識，店長神喰康太說，大米緊缺情況全國範圍存在，“為讓更多消費者買到大米，我們實施限購”。

