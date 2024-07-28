香港北京社團總會舉辦成立一周年慶典。（圖源：人民網） 中評社北京7月28日電／據人民網報導，香港北京社團總會25日晚舉行“慶祝中華人民共和國成立75周年、香港回歸27周年暨香港北京社團總會成立1周年典禮”，多位中央駐港機構代表、香港特區政府官員、香港特區立法會議員、港區全國人大代表、港區全國政協委員等出席。



香港特區政府政務司副司長卓永興致辭時表示，香港北京社團總會自去年成立以來，一直致力團結在港京籍鄉親與機構，凝聚民心，大力支持特區政府依法施政，並在經貿、文化、社區建設和青年工作等多個領域取得佳績，充分體現對香港社會的擔當。

卓永興強調，香港特區政府十分重視北京與香港的交流合作。他提及，去年兩地舉行第五次“京港經貿合作會議”，在金融、教育、食品安全等領域開展合作；“北京香港經濟合作研討洽談會”的舉辦，有助推進兩地經貿合作、招商引資。未來，特區政府將繼續透過這兩個平台，促進兩地企業及產業交流合作。



北京海外聯誼會會長楊晉柏在致辭中指出，希望香港北京社團總會在京港各方面的大力支持下，積極融入國家新一輪改革開放大潮，不斷取得新成績、實現新作為。同時，總會要始終成為推進“一國兩制”生動實踐的有生力量、促進京港高水平合作的重要紐帶、團結愛國愛港力量的有效平台。



楊晉柏表示，北京市將一如既往地全力支援香港北京社團總會的發展，發揮首都優勢與總會開展更多務實合作，攜手開創京港兩地更加美好的未來。



香港北京社團總會會長施榮懷致辭時介紹，過去一年，香港北京社團總會堅定支持特區政府和行政長官依法施政，堅定支持“一國兩制”實踐和基本法的貫徹落實；助力特區完善地區治理體系，全面落實“愛國者治港”原則；同時，在不同平台積極發聲，講好“北京故事”“香港故事”。



展望未來，施榮懷強調，香港北京社團總會將繼續勇擔歷史責任，立足新發展階段，深入貫徹新發展理念，服務和融入構建新發展格局，著力推動京港兩地高質量發展。



據悉，香港北京社團總會是聯繫香港和北京兩地的愛國團體，其前身為香港北京交流協進會，旨在為香港各界同胞和京港兩地搭建更寬廣、更緊密的交流平台。