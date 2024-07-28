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東帝汶總統奧爾塔今起對我國進行國事訪問
http://www.CRNTT.com   2024-07-28 10:33:16


（來源：人民日報）
　　中評社北京7月28日電／據新華社報導，應國家主席習近平邀請，東帝汶民主共和國總統若澤·拉莫斯·奧爾塔將於7月28日至31日對中國進行國事訪問。

　　若澤·拉莫斯·奧爾塔，生於1949年12月。2006年至2007年任總理，2007年至2012年任總統。2022年再次就任總統。

　　此系奧爾塔總統首次來華進行國事訪問。

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