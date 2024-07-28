6月占比4.61%，與2022年11月相比接近翻番——人民幣全球支付占比繼續回升。（圖源：經濟日報） 中評社北京7月28日電／據經濟日報報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的最新月度報告顯示，今年6月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣占比4.61%，較5月環比增加0.14個百分點，連續第8個月位居全球第四支付貨幣地位。與2022年11月相比，今年6月人民幣在全球支付中的份額幾乎翻了一番，當時的占比僅為2.37%。



自2009年跨境貿易人民幣結算啟動至今，人民幣國際化經過10餘年發展，煥發出旺盛生命力。目前，在我國金融機構、企業和個人開展的跨境交易總額中，有近一半使用人民幣結算。主要離岸人民幣市場存款近1.5萬億元，人民幣計價金融產品日趨豐富。2022年5月，國際貨幣基金組織將人民幣在SDR中的權重由2016年確定的10.92%進一步上調至12.28%，反映出國際社會對人民幣市場化改革成就的高度認可。



人民幣國際化進程加速的原因是什麼？中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，首先是因為中國貿易投資體量龐大，是全球第一大商品出口國、第二大商品進口國，是利用外資大國和對外投資大國，正是這種與世界經濟的緊密聯繫使得人民幣境外流通使用獲得極大支持。其次是中國堅持負責任的宏觀經濟政策，保證了人民幣的信用。再次，中國加快金融市場雙向開放，人民幣資本項目國際化不斷提高，有利於吸引外資增配人民幣金融資產。



“當前，廣泛開展的雙邊和多邊貨幣合作使得人民幣的國際儲備職能、使用場景以及便利性不斷提升，人民幣離岸融資的作用更加突出，人民幣重回全球前四大最活躍支付貨幣，為外資投資中國債券資產建立了信心。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示。國家外匯管理局最新公布的數據顯示，今年上半年，外資淨增持境內債券接近800億美元，為歷史同期次高值。



今年以來，來自境外市場的人民幣貿易融資需求增加，成為拉動人民幣國際化穩步推進的新引擎。數據顯示，6月人民幣在SWIFT全球支付中的占比顯著回升，也與當月全球支付環境波動存在一定關係。6月，全球所有貨幣支付金額較5月環比減少3.23%，但人民幣支付金額環比僅減少0.22%，令人民幣全球支付占比相應上升。



有分析人士認為，受美聯儲維持較高利率影響，越來越多跨國企業與新興市場國家企業紛紛嘗試使用人民幣作為貿易融資貨幣。比較而言，人民幣匯率波動相對平穩，且融資利率顯著低於美元。

