河南省漯河市源匯區紀委監委緊盯農村集體“三資”管理領域突出問題，組織紀檢監察幹部深入田間地頭、產業一線實地走訪，推動集體“三資”管理規範、高效、透明。圖為近日，該區紀檢監察幹部在前問十村瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，“除去成本，每畝預計年收入1萬元！”連續幾個陰雨天後，河南省周口市淮陽區曹河鄉朱莊村村民楊振看著新承包地里長勢喜人的生姜，對走訪的鄉紀委幹部說。



今年2月，該鄉紀委收到朱莊村村民舉報，反映村幹部劉某長期侵占村集體土地。鄉紀委隨即成立調查組進行核查。經查，劉某利用職務便利，將分地剩餘地塊占為己有，長期不交租金。最終，劉某受到黨內嚴重警告處分，並補交拖欠租金。被侵占的土地也被村委收回後按集體“三資”管理規定重新發包，最終以每畝1300元的租金被楊振拍得。



習近平總書記強調，要舉全黨全社會之力推動鄉村振興。二十屆中央紀委三次全會部署，深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治。集體資金、資產、資源是推進鄉村振興的重要物質基礎。今年以來，河南省各級紀檢監察機關立足職能定位，開展集體“三資”管理突出問題整治專項監督，推動農業農村、財政等職能部門著力整治農村集體資金管理混亂、集體資產處置不公、集體資源流失等問題，嚴查背後的風腐問題，助力守好村集體家底，鐵紀護航鄉村振興。



盯問題，強監督，壓實主管監管責任



“請提供下你們村今年簽訂的合同和協議。”近日，三門峽市陝州區紀委監委工作人員到王家後鄉劉家山村對集體“三資”管理情況開展監督檢查。



村（社區）集體“三資”涉及範圍廣、部門多，明確重點、壓實責任是關鍵。河南省各級紀檢監察機關找准制度建設薄弱點、權力運行風險點、監督管理空白點，壓緊壓實行業主管、監管責任，靶向監督推動解決集體“三資”管理使用不規範問題。

