當地時間7月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象出席東盟與中日韓（10+3）外長會。（圖源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，當地時間7月27日，第14屆東亞峰會外長會在萬象舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並發言。



王毅說，當前國際局勢變亂交織，熱點問題升溫難解。東亞峰會應把握正確方向，增進團結協作，促進地區長期和平繁榮、捍衛國際公平正義。為此中方提出四點主張：



一是共同維護開放包容的區域架構。東盟主導的區域架構是維護地區和平穩定的重要依托，各方理應將更多合作資源投入到這個“大家庭”中。但一些域外國家在本地區組建排他性的“小圈子”，製造分裂對抗，破壞地區穩定，嚴重衝擊東盟中心地位和戰略自主，對此各方應高度警惕，有效抵制。



二是共同遵守各方公認的地區規則。共同遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，包括和平共處五項原則，堅守《東盟憲章》《東南亞友好合作條約》精神，而不能任由個別國家將單方面利己“規則”凌駕於各方公認的國際法與地區規則之上。



三是共同增強互聯互通的新質動力。持續推動亞太自貿區建設，促進產業鏈供應鏈穩定暢通。“脫鈎斷鏈”“小院高墻”損人不利己，只會導致地區經濟“碎片化”，嚴重拖累地區增長。中方支持老撾倡議圍繞“聯通和韌性”主題發表領導人聲明，聚焦地區發展之所急、合作之所需。



四是共同激發東亞峰會效能活力。推動政治安全和經濟發展“兩個輪子”平衡轉動。中方願同各方一道，以全球發展倡議和全球安全倡議為指引，落實峰會行動計劃，推進沿海經濟，應對氣候變化，共同破解安全難題，彌合發展鴻溝。



王毅嚴厲駁斥個別國家就台海穩定表達所謂關切，強調台灣問題百分之百是中國內政。任何外部勢力無權插手，應切實履行不干涉別國內政這一國際關係基本準則，恪守一個中國原則這一國際社會普遍共識。當前危害台海局勢的最大挑戰來自島內“台獨”分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。“台獨”與台海和平水火不容，更威脅地區和平穩定，各國應共同予以堅決反對。想要真正維護台海和平，就應支持中方的正當立場，堅決反對一切“台獨”行徑。

