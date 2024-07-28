寧夏率先實施“四水四定”改革觀察

這是流經寧夏中衛市沙坡頭區的黃河（7月26日攝，無人機照片）（圖源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，今年6月，習近平總書記在寧夏考察時強調，保護好黃河和賀蘭山、六盤山、羅山的生態環境，是寧夏謀劃改革發展的基準線，要深化資源環境要素市場化配置改革，完善生態產品價值實現機制和生態保護補償機制，實施最嚴格的水資源管理制度。



地處西北、乾旱少雨的寧夏，是全國水資源最匱乏的省區之一。作為目前唯一一個全省域實施“四水四定”的省區，近年來率先開展“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產”改革試點，探索構建水資源承載能力與區域經濟社會發展相協調、相適應的新模式，為黃河流域生態保護和高質量發展先行區建設做好“水文章”。



摸清“水家底”



近兩年，每逢灌溉時節，寧夏青銅峽市大壩鎮不再為農村用水的“糊塗賬”而犯愁。



“過去農戶上報的灌溉面積衹有6.2萬畝，實際灌水的農田遠不止這些。借這次改革之機，對實際灌溉面積摸底排查，全鎮共篩查出4.96萬畝‘黑戶’面積。”大壩鎮農業綜合服務中心水利專幹盛麗娟介紹，目前全鎮11.22萬畝灌溉面積已精準確權到渠、村、戶、田塊，與之匹配的9570萬立方米用水權確權到87條幹渠直開口，做到農業用水權精準到每個計量口。這樣，沒有計入灌溉面積的農田，將無水可用。



盛麗娟所說的“改革”，是寧夏自2021年起探索實施的用水權改革。堅持“四水四定”原則，寧夏出台用水權管控指標方案，從區域、行業、產業等方面重構水資源配置體系，實行總量控制、指標到縣、定額管理等，強化水資源最大剛性約束，真正實現“有多少湯泡多少饃”。

