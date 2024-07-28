深度關注丨常態長效糾治“四風

江蘇省東海縣紀委監委緊盯聯繫服務群眾中消極應付、冷硬橫推、效率低下等形式主義、官僚主義問題，圍繞政務窗口服務作風、政策執行情況等開展監督檢查。圖為近日，該縣紀檢監察幹部走訪政務服務中心瞭解有關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，7月25日，中央紀委國家監委公布了今年上半年全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。上半年，全國共查處違反中央八項規定精神問題75571起，批評教育和處理104363人，其中黨紀政務處分73414人。



“半年報”實實在在地反映出紀檢監察機關的工作成效，體現出抓早抓小、防微杜漸，以釘釘子精神糾“四風”樹新風，常態長效深化落實中央八項規定精神的堅定決心。



以永遠在路上的韌勁和執著，堅決落實中央八項規定精神



黨風問題關係執政黨的生死存亡，必須以永遠在路上的韌勁和執著，堅決落實中央八項規定精神。



二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記提出“深入開展黨性黨風黨紀教育，傳承黨的光榮傳統和優良作風，激發共產黨員崇高理想追求”，為全黨以嚴的基調正風肅紀提供了根本遵循。



錨定當前作風建設形勢任務要求，二十屆中央紀委三次全會指出，制定實施中央八項規定，是我們黨在新時代的徙木立信之舉，贏得了黨心民心，厚植了執政根基，必須常抓不懈、久久為功，堅決築牢中央八項規定堤壩，並對“堅決防止享樂主義、奢靡之風反彈回潮”“重拳糾治幹部群眾反映強烈的形式主義、官僚主義”作出部署。



把嚴的要求貫徹始終，中央紀委書記李希在江蘇、四川調研時強調，“堅持黨性黨風黨紀一起抓”“糾治‘四風’頑疾，鏟除腐敗滋生的土壤和條件”“要把黨紀學習教育與持續深化整治形式主義有機結合”……



各級紀檢監察機關毫不動搖堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍糾治“四風”，把嚴的要求落實到思想教育、執紀執法、制度建設等各方面，推動廣大黨員幹部做到思想從嚴、守紀從嚴、作風從嚴，習慣在受監督和約束的環境中工作生活。

