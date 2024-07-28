高虹安重判　有人詐領千萬緩刑　郭正亮爆眉角

中評社台北7月28日電／新竹市長高虹安被控“立委”任內涉詐領助理費案，被判刑7年4月、褫奪公權4年；民進黨新北市議員周雅玲則以人頭詐領助理費1388萬元，被判處8個月，緩刑3年，引發討論。前“立委”郭正亮表示，周雅玲案被證明公用大於私用。而高虹安涉及的錢衹有11萬多，法官認定都是私用，至於公用、私用到底是怎麼認定的？差距應該就在這裡。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中表示，去年有個例子，周雅玲詐領助理費1千多萬元，她證明用在服務處的錢更大，就是公用大於私用。那為什麼這個邏輯沒有用在高虹安身上？



郭正亮接著表示，高虹安是不是有提具相關證據，比如高虹安的前助理、綽號“公衛文”王鬱文出來說姜母茶、咖啡、衛生棉都是辦公室用品，法官不採信，要證明是高虹安個人用品，問題就在這裡。高虹安的錢衹有11萬多，法官認定都是私用。高虹安認為全部都是公用。公用、私用到底是怎麼認定的？差距應該在這裡。



郭正亮指出，高虹安是不認罪，就跟法官槓上了。高虹安認為那個是公用，法官就認為是私用。現在高虹安也不能回溯證明那些是公用，衹有一個人證，王鬱文跟法官說那個是公用，法官不信。可是這就卡到一個問題，法官憑什麼認定這個是私用，法官要告訴我們。



郭正亮指出，以前的判例，公用的錢或是你投注在服務處的開銷，超過貪污的錢，基本上就認定有公用；以前也都從寬認定，只要把錢還回去就可以了。高虹安可能面對一個兩難，上訴真的有辦法翻案嗎？如果在乎的是刑期可以變低，就看要不要考慮認罪，若認罪，停職就確定了，可是會被減刑。但如果這樣硬槓下去，搞不好7年4個月就定讞了，就會很倒楣。