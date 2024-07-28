黎巴嫩在戈蘭高地遭襲後譴責針對平民暴力行為

中評社香港7月28日電／據黎巴嫩國家通訊社報導，黎巴嫩政府27日在以色列佔領的戈蘭高地遭襲後譴責針對平民的暴力行為。



黎巴嫩政府在一份聲明中說，黎政府譴責針對平民的一切暴力和襲擊行為，呼籲“立即停止所有方面的敵對行動”。針對平民的行為違反國際法，且違背人道原則。



新華社報導，以色列軍方和急救組織27日說，黎巴嫩真主黨當晚向戈蘭高地發動火箭彈襲擊，導致戈蘭高地城鎮邁季代勒舍姆斯至少10人死亡、30餘人受傷。真主黨否認向邁季代勒舍姆斯發射火箭彈，表示與此次襲擊“毫無關係”。



黎巴嫩軍方消息人士27日在接受新華社記者採訪時說，以色列當天早些時候曾對黎巴嫩東南部一村莊發動空襲，造成4名真主黨成員喪生。真主黨隨即宣佈將以色列北部的“間諜系統”和部署在當地的以軍士兵作為目標。以色列當天還對黎巴嫩邊境地區4個村鎮進行了5次空襲，並向8個村鎮發射了大約35枚炮彈，造成房屋損壞。



聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）發言人泰嫩蒂表示，聯黎部隊正與各方接觸，希望緩解緊張局勢。



自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部發動襲擊，以軍空襲和炮擊黎南部目標進行報復。雙方在黎以邊境的衝突持續至今，黎南部和以北部邊境地區的大量居民已撤離。以色列國防軍6月18日發表聲明說，為應對以黎邊境緊張局勢，以軍方已批准在黎巴嫩開展軍事行動的計劃。